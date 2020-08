Stiria: Oliveira vince la gara della MotoGp

(ANSA) - ROMA, 23 AGO - Miguel Oliveira ha vinto il Gp di Stiria, che si è disputato sulla pista di Spielberg, in Austria, ed era valido per il Mondiale della MotoGp. Il portoghese della Ktm, con il tempo di 16'56"025, ha preceduto nell'ordine l'australiano Jack Peter Miller su Ducati, 0"316, e lo spagnolo Paul Espargarò su Ktm, a 0"540. Primo degli italiani Andrea Dovizioso (a 1"414), su Ducati, 5/o. Valentino Rossi, su Yamaha, non è riuscito ad andare oltre il 9/o posto, con un ritardo di 4"517. (ANSA).