Regioni: 20/o Macroregione Adriatico-Ionica,focus su diritti

Un focus sui diritti nell'area della Macroregione adriatico - ionica. Verrà proposto mediante due appuntamenti, il 24 e 25 agosto, preludio al Festival Adriatico Mediterraneo che inizierà ad Ancona il 26.

L'iniziativa nasce dalla collaborazione con il Garante dei diritti, Andrea Nobili, la Regione Marche e il Segretariato dello Iai (Iniziativa Adriatico Ionica) per i 20 anni dalla "Dichiarazione di Ancona" sulla cooperazione regionale, siglata nel maggio 2000 dai Ministri degli Affari Esteri di sei Paesi (Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Grecia, Italia, Slovenia), ai quali nel tempo se ne sono aggiunti altri.

Il web-meeting del 24/8 riguarderà il tema della "Condivisione di strumenti a tutela di bambini e adolescenti in contesti emergenziali nell'area Adriatico Ionica - Misure di contenimento e relativi effetti collaterali". Ci saranno anche i Garanti dell'infanzia dei Paesi della Macroregione. Il 25/8, webinar sulla tutela dei diritti fondamentali nella prospettiva dell'allargamento dell'Ue nell'area Adriatico - ionica.

Per il Garante Andrea Nobili altri due importanti incontri, nell’ ambito del Festival Adriatico Mediterraneo, per il ciclo “Diritti e Rovesci”, ormai consolidato da diversi anni. Il 27 agosto alla Mole di Ancona colloquio condotto da Marco Ansaldo con la scrittrice Pinar Selek su “La Turchia: diritti e democrazia ai tempi del sultano”. Per il 28 è in programma, invece, il dibattito su “La strategia della Paura” con lo storico Angelo Ventrone, autore di un libro sull’argomento, e il Procuratore generale della Corte di Appello di Ancona, Sergio Sottani.(ANSA).