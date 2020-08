Cinema: Pesaro ricorda Mirko dei Camillas, morto per Covid

Erano andati esauriti in mezza giornata i biglietti per "Luccichini dappertutto", il concerto di apertura della 56/a edizione del Pesaro film festival (22-29 agosto), dedicato a Mirko 'Zagor' Bertuccioli, co-fondatore con Vittorio Ondedei dei pesaresi Camillas, scomparso prematuramente per il Covid-19. Perché a Pesaro Mirko - lo ha ricordato anche il sindaco Matteo Ricci - lo conoscevano tutti e perché ha aggiunto il direttore artistico - lui e Vittorio erano i curatori di una delle sezioni del festival, il muro del suono, quest'anno compressa in questa unica e bella serata in piazza del Popolo, cui si sono voluti unire alcuni tra i più importanti interpreti della scena indipendente italiana: Calcutta, Maria Antonietta, Lo Stato Sociale, Pop X, The Bluebeaters, Colombre, Giacomo Laser e Gioacchino Turù, Auroro Borealo, Duo Bucolico e Brace, accompagnati dalla famiglia dei Camillas (Ruben, Michael, e Theodore)". (ANSA).