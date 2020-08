Turista dona due sedie per disabili a Grottammare

(ANSA) - GROTTAMMARE, 22 AGO - Dona le sue speciali carrozzine da mare per potenziare il progetto "Spiagge accessibili", dedicato alle persone con disabilità, a Grottammare (Ascoli Piceno). Autore del gesto è Giuseppe Guido Stefano Alleva, di Folignano, ma da sempre villeggiante in città, che ha ceduto al Comune una sedia 'Job' (per andare in acqua) ed una sedia 'Sand&Sea', (a 3 ruote, resistente alla salsedine e smontabile) attrezzature della stessa tipologia di quelle già in servizio su due punti del litorale cittadino dai primi di luglio. Ora sulla spiaggia di Grottammare sono disponibili 6 sedie da mare che permettono alle persone con disabilità di stare in spiaggia o in acqua in piena sicurezza.

per il turista il ringraziamento dell'assessore all'Inclusività sociale Monica Pomili. "Spiagge accessibili" è un servizio balneare gratuito offerto dalla città di Grottammare a residenti e turisti e realizzato in due tratti di spiaggia libera attrezzati con passerelle e carrozzine e dotati di docce adatte. (ANSA).