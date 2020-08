Terremoto: dopo 3.1 altre 12 scosse lievi Ascolano in un'ora

(ANSA) - ANCONA, 22 AGO - La terra torna a tremare nelle Marche. Una scia sismica di 13 scosse con epicentro a 4-5 km da Acquasanta Terme nell'Ascolano, tra i 18-20 km di profondità, proprio alla vigilia della prima grande scossa del terremoto del 2016 nel Centro Italia (6.0 alle 3.36 del 24 agosto tra Arquata del Tronto nell'Ascolano e Accumoli nel Reatino) che colpì in particolare le Marche. Alle 12.50 di oggi la scossa da 3.1 avvertita dalla popolazione anche ad Ascoli Piceno (circa 15 km da Acquasanta Terme) ma che non ha causato danni; poi una seconda più lieve, 2.5, due minuti dopo, seguita da altre undici di magnitudo compresa tra 0.9 a 1.4, l'ultima alle 14:17.

Nessun danno segnalato o chiamate, per informazioni o interventi particolari, ai vigili del fuoco di Ascoli Piceno che sono stati però 'avvisati' dal Centro operativo nazionale dopo la prima e più forte scossa di oggi. (ANSA).