Scontro tra moto e auto sulla Salaria, morto centauro 52enne

Incidente stradale mortale nel pomeriggio sulla Ss Salaria al km 157+400 in frazione Quintodecimo di Acquasanta Terme (Ascoli Piceno): una Fiat Panda condotta da una donna di Arquata del Tronto (Ascoli Piceno) si è scontrata con una Moto Guzzi guidata da un 52enne di Ascoli Piceno che è deceduto. Sul posto i carabinieri, per i rilievi e l'accertamento della dinamica, e i sanitari del 118 per i soccorsi che si sono rivelati però inutili. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco per le operazioni di messa in sicurezza della sede stradale, la rimozione dei veicoli che si sono scontrati: la Ss 4 Salaria, comunica l'Anas, è stata provvisoriamente chiusa al traffico - in entrambe le direzioni - e poi riaperta poco prima delle 20 dopo che la sede stradale è stata rimessa in sicurezza per la regolare circolazione. (ANSA).