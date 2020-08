Regionali: Tajani, cambia vento Marche, noi aperti a società

"Il vento sta cambiando nelle Marche: c'è molto malcontento, per quello che non ha fatto il governo regionale e per i guasti soprattutto nell'area del terremoto provocati da questo governo". Così il vice presidente di Forza Italia e del Ppe, Antonio Tajani ad Ancona per presentare le liste di Fi per le Regionali a sostegno del candidato di centrodestra Francesco Acquaroli (Fdi), anche lui presente: "30 ottimi candidati" e "partito che si apre a civiche e società civile per cambiare". "Ci presentiamo come forza che vuole cambiare: sta cambiando molto nelle Marche il clima, c'è voglia di avere un governo diverso. Non si tratta di cambiare le persone ma il metodo di governare". Il mancato accordo Pd-M5s nelle Marche? "Nel centrodestra siamo forze diverse. - ammette -. Noi siamo orgogliosamente europeisti, cristiani, riformisti, garantisti e ci battiamo contro la pressione fiscale e per la riforma della giustizia; ma, pur essendo forze diverse, sappiamo fare sintesi. A sinistra sono forze diverse ma non in grado di fare sintesi". (ANSA).