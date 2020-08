Regionali, Salvini, dal 22/9 qualcosa cambierà anche a Roma

"Dal 22 settembre, dopo che avremo vinto anche nelle Marche, penso che a Roma qualcosa cambierà".

Così il leader della Lega Matteo Salvini, durante il suo tour marchigiano di oggi.

"Stanno litigando: Pd, Cinquestelle, Renzi non vanno d'accordo su una cosa che sia una, né a Roma, né nelle Marche - ha osservato -. Non vedo l'ora che arrivi il 20 settembre perché nelle Marche finalmente si cambia, questa è una terra di lavoro, di impresa, di fatica, di industria, di agricoltura, di artigianato, di produzione e si spazzerà via tutta la burocrazia, tutti i ritardi e tutte le lentezze. Poi, dal 22 settembre, dopo che avremo vinto anche nelle Marche, penso che a Roma qualcosa cambierà". I marchigiani chiedono meno burocrazia, meno tasse e più infrastrutture". E nelle Marche "il buon governo della Lega diventerà realtà". (ANSA).