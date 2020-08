Moto: Stiria; Mir miglior tempo nelle ultime libere MotoGp

(ANSA) - ROMA, 22 AGO - Lo spagnolo Joan Mir, su Suzuki, ha fatto segnare il miglior tempo, con 1'23″456, nella terza sessione di prove libere della classe MotoGp del gran premio della Stiria, in programma domani. Il 23enne spagnolo ha quindi confermato di essere particolarmente competitivo sul circuito dello Spielberg, in cui domenica scorsa si è piazzato al terzo posto nel gp dell'Austria.

Il francese Fabio Quartararo ha fatto regisgtrare il secondo tempo con la Yamaha Petronas a 151 millesimi dalla vetta. Bene anche Andrea Dovizioso, autore del terzo miglior tempo,a lla pari con il giapponese Takaaki Nakagami.

Ora dovranno affrontare il Q1 piloti come il sudafricano Brad Binder, il francese Johann Zarco (12/o) e gli italiani Danilo Petrucci e Valentino Rossi. Il 'Dottore' ha chiuso in 15/a posizione nella graduatoria combinata, a mezzo secondo dalla vetta (ANSA).