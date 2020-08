Fase 3: Marche, per personale scuola test siero volontario

Il Ministero della Salute ha fornito gli indirizzi operativi per eseguire - su base volontaria e gratuita - dei test sierologici rapidi per il personale docente e non docente in ambito scolastico: screening per personale operante in nidi, scuole d'infanzia, primarie e secondarie pubbliche, statali e non statali, paritarie e private e in Istituti d'istruzione e formazione professionali in Italia.

Nelle Marche, comunica la Regione "da lunedì 24/8 e fino a una settimana prima dell'inizio delle attività didattiche, il personale scolastico delle scuole pubbliche statali potrà usufruire del servizio rivolgendosi previo appuntamento al proprio medico di medicina generale, che effettuerà il test o indirizzerà il paziente al Distretto sanitario di competenza".

Per le scuole pubbliche non statali, paritarie e private, il personale scolastico potrà contattare il Distretto sanitario per effettuare il test. Nel caso in cui un soggetto risulti positivo al test, il Dipartimento Prevenzione effettuerà il tampone non oltre le 48 ore dall'esito. (ANSA).