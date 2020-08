Coronavirus: Marche, ricoveri da 14 a 12, nessun decesso

(ANSA) - ANCONA, 22 AGO - Nelle ultime 24ore nelle Marche i ricoverati per coronavirus sono calati da 14 a 12: due degenti in meno in Malattie Infettive Marche Nord (da 7 a 5), oltre al paziente in Terapia intensiva sempre a Marche Nord e ai sei ricoverati in Malattie Infettive ad Ancona. Anche nell'ultima giornata nessun decesso nella regione correlato alla Covid-19.

Il Gores fa sapere che il numero dei positivi in isolamento domiciliare è salito da 218 a 230 (+12) mentre le persone che sono isolate in casa per contatti con contagiati sono scese da 1.705 a 1.658 (278 accusano sintomi, 66 sono operatori sanitari). Sette gli ospiti nella struttura territoriale Rsa di Campofilone (Fermo). In totale da inizio emergenze epidemiologica il numero dei contagiati nelle Marche è 7.105 e sono morte 987 persone. (ANSA).