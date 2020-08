Regionali: Mercorelli, trattativa? Operazione mediatica Dem

(ANSA) - ANCONA, 21 AGO - La trattativa M5s-Pd per andare insieme alle Regionali nelle Marche? "Inesistente", "un'operazione mediatica del Pd". Parola di Gian Mario Mercorelli, candidato presidente del movimento 5s: "il Pd non ha mai avuto una volontà reale di trattare, è la verità. Non che noi fossimo in fibrillazione per andare con il Pd in Regione ma non c'è stata alcuna reale apertura". A margine della presentazione della candidatura in Corte d'appello, Mercorelli precisa "se qualcuno si vuole convincere che a 48ore dalle presentazione delle liste una proposta del genere fosse vagamente credibile tra documenti e trafila burocratica, si illude. E' un'operazione mediatica del Pd che vuole far passare il movimento come quelli brutti e cattivi". Il segretario regionale Pd Giovanni "Gostoli dice che "siamo nostalgici della destra. Non è vero neanche in maniera residuale. Ce ne possono essere uno, due cinque, dieci. Tra quelli delle Marche ci sarà qualche nostalgico, o qualche comunista d'antan, è naturale ma non è minimamente un tratto del movimento". (ANSA).