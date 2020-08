Regionali: Marche,c'è 7/a candidatura "Riconquistare Italia"

(ANSA) - ANCONA, 21 AGO - Sono già sette finora, e non solo i sei noti alla vigilia della presentazione delle liste che si concluderà il 22 agosto alle 12, i candidati che si contenderanno la presidenza della Regione Marche nelle elezioni del 20 e 21 settembre. Nella prima giornata prevista per presentare le liste provinciali e per gli aspiranti presidenti (ma il deposito proseguirà fino alle 20) è stata avanzata da "Riconquistare l'Italia" Fronte sovranista italiano la candidatura di Alessandra Contigiani, di Macerata. E' stata la settima in ordine di presentazione quanto ai candidati presidenti: la prima, quella del docente di filosofia Roberto Mancini (Dipende da Noi). A seguire il candidato comunista Fabio Pasquinelli (Per le Marche), Sabrina Banzato per Vox Italia, Gian Mario 'Gianni' Mercorelli (M5s), Maurizio Mangialardi per il centrosinistra (Insieme Marche) e Francesco Acquaroli per il centrodestra (RicostruiAmo le Marche). Le liste provinciali (da presentare in almeno tre capoluoghi) ad Ancona finora sono oltre 15. (ANSA).