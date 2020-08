Regionali: Marche, finora 16 liste presentate ad Ancona

Sono 16 le liste provinciali, con sette candidature a presidente della Regione, presentate finora in Corte d'appello per Ancona in vista delle Regionali del 20 e 21 settembre: le liste provinciale avrebbero dovuto essere presentate in tribunale che però è chiuso per sanificazione dopo che una persona che vi lavora è risultata positiva al coronavirus. La lista Libertà di scelta per Iannetti, potrebbe presentare un'8/o candidato a presidente (Annalisa Iannetti) e avrà tempo fino alle 12 di domani.

Le liste ad Ancona finora sono: Forza Italia, Dipende da Noi, Marche Coraggiose, Udc-Popolari Marche, Libertà di Scelta Iannetti, Insieme Marche (lista di Mangialardi), Italia Viva, Lega, Comunista!, Vox, M5s, Civici, Pd, Fdi, RinasciMarche Verdi, +Europa e Civici, Movimento per le Marche. I candidati presidente finora sono Roberto Mancini (Dipende da Noi), Fabio Pasquinelli (Per le Marche), Sabrina Banzato (Vox, Gian Mario 'Gianni' Mercorelli (M5s), Maurizio Mangialardi (centrosinistra) e Francesco Acquaroli (centodestra) (ANSA).