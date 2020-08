Coronavirus: Marche, ricoverati da 14 a 15, -1 ad Ancona

Sono scesi da 15 a 14 i ricoverati per coronavirus nelle ultime 24ore nelle Marche: uno in meno in Malattie infettive ad Ancona (da 7 a 6) e otto a Marche Nord (sette in Malattie infettive e uno in Terapia Intensiva). Sono setti gli ospiti di strutture territoriali (sono tutti nella Rsa di Campofilone). Il Gores comunica che il numero di persone positive al coronavirus in isolamento domiciliare è salito da 202 a 218, mentre gli isolati in casa per contatti con contagiati da 1.605 a 1.715 (276 con sintomi; 64 operatori sanitari). In totale dall'inizio dell'epidemia nelle Marche ci sono stati 7.095 contagi e 987 morti. I guariti nell'ultima giornata sono passati da 5.874 a 5.876. (ANSA).