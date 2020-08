Bimbi al parco con mamma e papà per letture itineranti fiabe

(ANSA) - MONTEMARCIANO, 21 AGO - Bimbi seduti al parco con mamma e papà per ascoltare le fiabe, con copertine e mascherine, rispettando le distanze di sicurezza. E' stata una iniziativa 'covid-free' di successo e con tante adesioni quella organizzata dal comune di Montemarciano nell'ambito delle manifestazioni estive in collaborazione con "Osiamo" Osservatorio infanzia e adolescenza della cittadina marchigiana. L'ultimo appuntamento di "Seduti al parco", letture itineranti per bambini, sarà mercoledì 26 agosto alle ore 18:30 nei giardini pubblici della frazione Gabella, in piazza della Repubblica. Emanuela e il suo flauto magico, Caterina e Laura condurranno i piccoli partecipanti in un affascinante viaggio nella fantasia, leggendo le più belle storie e le avventure da condividere. Un momento di aggregazione, socialità e condivisione, che ha fatto il giro di tutto il territorio comunale, con l'obiettivo anche di promuovere la lettura tra i più piccoli. (ANSA).