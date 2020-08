Regionali: accordo programma Marche Coraggiose-Mangialardi

(ANSA) - ANCONA, 20 AGO - "Una lista di persone che parla di temi concreti e di valori come la difesa degli ultimi, l'integrazione e la sostenibilità. Un contributo importante senza il quale il nostro programma non sarebbe stato lo stesso perché è facile puntare solo l'indice su quello che non va, più difficile è dare un apporto responsabile per migliorare la vita di una comunità". Così il candidato presidente del centrosinistra nelle Marche Maurizio Mangialardi, presentando in serata ad Ancona i candidati alle prossime elezioni regionali di Marche Coraggiose, di cui fanno parte esponenti di Articolo 1, ex pentastellati, di Italia in Comune, dell'associazione "Naturalmente Le Marche" e della società civile. Nelle liste il capogruppo uscente ex pentastellato Gianni Maggi, la giornalista Pia Bacchielli, Cristiana Cecchetti, cofondatrice delle Sardine Marche. Mangialardi e la consigliera regionale uscente ed ex pentastellata Romina Pergolesi hanno firmato simbolicamente un accordo sul programma da realizzare insieme a Marche Coraggiose.

