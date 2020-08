Nuovo museo multimediale per Carlo Urbani a Castelplanio

(ANSA) - CASTELPLANIO, 20 AGO - Sorgerà nel suo cittadina natale, Casteplanio (Ancona), il museo dedicato a Carlo Urbani, il medico eroe dell'Oms ucciso nel 2003 a Bangkok dalla Sars, il virus che aveva identificato pochi giorni. La struttura - multimediale e con oggetti personali del medico - dovrebbe aprire il prossimo marzo grazie all'impegno di Comune, Regione Marche e Aicu, l'associazione intitolata ad Urbani. Ricorderà l'infettivologo nel suo percorso di solidarietà e cura verso il prossimo, quello slancio generoso che lo accompagnò tutta la vita, dal volontariato nel piccolo paese marchigiano alla dedizione verso i malati nei paesi in via di sviluppo in organizzazioni internazionali e con Medici Senza Frontiere di cui fu presidente per la sezione italiana nel 1999, l'anno in cui ritirò il Nobel per la Pace attribuito all'associazione. Lo studio di fattibilità del nuovo museo sarà presentato a Casteplanio il 25 agosto, alla presenza, tra gli altri, del virologo Roberto Burioni. (ANSA).