M5s-Pd, Ricci, palla ai 5 stelle, problema non è solo nostro

(ANSA) - ANCONA, 20 AGO - "La palla adesso è al M5s e devo dire c'è anche un po' di stanchezza da parte nostra perché non è possibile che l'unità della coalizione, la tenuta del governo, la vittoria delle regionali sia un problema soltanto del Partito democratico". Lo ha detto il sindaco di PesaroMatteo Ricci, presidnte nazionale di Ali-Autonomie locali italiane, durante la trasmissione Omnibus di La7. Ricci ha ricordato l'appello "molto chiaro" fatto ieri dal presidente del Consiglio Conte per l'unità delle forze di governo alle regionali, che "Salvini e la Meloni tenteranno di fare diventare un piccolo test nazionale". Per Ricci "il punto è tutto politico: c'è una divisione dentro i 5s. Se prevale la linea di Crimi rispetto a quella di Di Maio, di Grillo, di Conte noi non ci possiamo fare nulla. Ci appelleremo agli elettori di M5s, che su Rousseau hanno votato a favore delle alleanze".