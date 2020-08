M5s-Pd, Pd Marche, 5 Stelle in mano a nostalgici Lega

(ANSA) - ANCONA, 20 AGO - "Adesso è più chiaro a tutti: il M5s delle Marche è in mano a fanatici e nostalgici del governo con la Lega. È per questo che ancora una volta chiudono le porte ad un'intesa con il centrosinistra, ma vinceremo comunque perché in tanti, delusi dal Movimento, sono già con noi". Lo scrive su facebook il segretario regionale del Pd Marche Giovanni Gostoli.

"Con umiltà e responsabilità noi ci siamo impegnati per unire progetti, persone e valori nell'interesse delle Marche - aggiunge -. Siamo sempre stati aperti a discutere di programmi e di cose da fare, anche con il M5s. Le condizioni per realizzare un'intesa c'erano tutte. Eravamo partiti per tempo, già un anno fa, con un confronto nel territorio che sarebbe andato a buon fine, ma purtroppo è stato bruscamente interrotto a dicembre con una decisione calata dall'alto da Di Maio. (ANSA).