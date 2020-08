Ex A.Merloni: Morani, sconcerto per mobilità, tavolo al Mise

(ANSA) - ROMA, 20 AGO - "Apprendiamo con sconcerto dalla stampa che la JP Industries avrebbe annunciato una procedura di mobilità per 584 lavoratori occupati tra Marche ed Umbria. In accordo con la sottosegretaria Todde convocheremo al Mise il tavolo di crisi per la prima metà di settembre. Non abbandoneremo di certo quei lavoratori". Lo annuncia Alessia Morani (Pd), sottosegretaria al Ministero dello Sviluppo economico.

"Lo stupore - aggiunge - è tanto più grande per il fatto che abbiamo fatto numerosi incontri con la proprietà e le parti sociali per trovare insieme una soluzione. Siamo rimasti costantemente in contatto con la JP industries che non più tardi della prima settimana di agosto ci aveva assicurato la volontà di presentare una nuova istanza di concordato al tribunale di Ancona. Il Ministero dello Sviluppo Economico si è dotato nel frattempo di nuovi strumenti di soluzioni delle crisi, oltre a quelli già previsti dalla legge 181/89, attraverso il fondo per le crisi d'impresa istituito con il decreto rilancio dove si prevedono interventi nel capitale sociale delle imprese con più di 250 dipendenti e contributi a fondo perduto finalizzati alla tutela dei livelli occupazionali. Questi strumenti - prosegue Morani - possono essere messi a disposizione anche per affrontare la crisi della JP industries che si trascina ormai da quasi dodici anni. Aspettavamo un piano industriale che non è mai arrivato e per questo riteniamo inaccettabile che siano i lavoratori a dovere pagare per questa inerzia".

"Ho contattato personalmente - conclude Morani - i segretari regionali di Cgil, Cisl e Uil e mi sono resa immediatamente disponibile ad incontrare le Rsu di Marche e Umbria già a partire da lunedì". (ANSA).