Ex A. Merloni: Verini (Pd), difendere lavoro e produzione

(ANSA) - PERUGIA, 20 AGO - "L'annuncio dell'imprenditore Porcarelli di attivare procedure di mobilità per seicento lavoratori della ex-Merloni è grave e inaccettabile. Sarebbe un ulteriore colpo durissimo ad un territorio - la fascia appenninica umbro-marchigiana - già fortemente colpito in questi anni dalla crisi di quel gruppo, di altri settori industriali.

Una crisi che ha riguardato centinaia e centinaia di famiglie.

Come Pd siamo vicini ai lavoratori e ai sindacati e ci siamo già attivati perché da subito il Governo possa intervenire per cercare di scongiurare questo scenario, trovando piena disponibilità nella sottosegretaria Alessia Morani. É necessario che anche altre istituzioni, come le Regioni, facciano tutto quello che è possibile per evitare questa drammatica prospettiva, tutelare lavoratori e famiglie, garantire il più possibile produzione e lavoro". Così in una sua nota il deputato Pd Walter Verini. (ANSA).