Coronavirus, nelle Marche 15 ricoverati, zero decessi

(ANSA) - ANCONA, 20 AGO - Sono saliti a 15 (due in più) i ricoverati nelle Marche per Covid 19: otto a Marche Nord, tra cui un degente in terapia intensiva e altri 7 all'ospedale di Torrette dinAjcona, In aumento anche gli ospiti della Rsa di Campfilone: 7, mentre continua la scia positiva senza decessi. I dimessi/guariti salgono a 5.874. i positivi in isolamento domiciliare a 202. Con l'esito degli ultimi tamponi, il totale dei casi positivi da inizio emergenza è 7.078. Sono 1.605 le persone in quarantena (252 con sintomi), tra cui 64 operatori sanitari. (ANSA).