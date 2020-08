Whirlpool, a Fabriano 9mila piani cottura più entro fine mese

(ANSA) - FABRIANO (ANCONA), 19 AGO - Nuova commessa da 9.000 pezzi di piani cottura elettrici e a gas da evadere entro fine agosto per lo stabilimento Whirlpool di Melano di Fabriano. I volumi, a consuntivo di fine anno, dovrebbero essere sempre deficitari per un 10%, come rimarcato dalla stessa multinazionale americana nel corso dell'ultimo incontro in remoto al Mise alla presenza dei sindacati. Ma si sta assistendo a un'inversione di tendenza che lascia ben sperare per la fine del 2020. A Melano, hub Emea per la produzione di piani cottura elettrici e a gas, luglio e agosto hanno fatto segnare un surplus produttivo importante. Tanto da indurre Whirlpool a ricorrere a lavoratori interinali, prima 30, innalzati poi a 40-50 unità per fare fronte alle nuove commesse. Le parti sociali si augurano che i volumi produttivi possano diventare strutturali e chiedono "garanzie di stabilizzazione anche nel medio periodo e non solo nell'immediato, per rendere compatibile la vita delle persone con le esigenze lavorative, a fronte di un'organizzazione del lavoro che rischia di diventare caotica ed irrazionale", evidenziano dalla Fiom. (ANSA).