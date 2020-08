Regionali: Prisco, liste Fdi squadra forte e competitiva

(ANSA) - ANCONA, 19 AGO - "Trenta alfieri" di Fratelli d'Italia per il candidato presidente di Regione del centrodestra, Francesco Acquaroli, che rappresentano "le Marche migliori" con nomi della storia della destra insieme a "elementi di novità e apertura alla società civile". E' la "squadra forte e competitiva" dei candidati di Fdi in corsa per le regionali, presentata ad Ancona dal coordinatore regionale Emanuele Prisco, insieme ad Acquaroli e al capo delegazione al Parlamento europeo Carlo Fidanza. Sedici uomini, 14 donne, molti amministratori (in carica ed ex), senza capolista. Tra i nomi noti Carlo Ciccioli, ex coordinatore regionale, Andrea Putzu, responsabile nazionale Fdi Piccoli Comuni, l'ex sindaco di Ascoli Piceno Guido Castelli, l'ex sindaco di Fermo Saturnino Di Ruscio, la consigliera regionale Elena Leonardi, il sindaco del Comune terremotato di Monsampietro Morico Romina Gualtieri, Francesco Baldelli, vicepresidente nazionale Anci, l'ex sindaco di Falconara Brandoni. La sfida, per Acquaroli, "non è vincere le elezioni: noi vogliamo cambiare le Marche". (ANSA).