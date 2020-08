Regionali: Marche;Mangialardi, perdono più i 5 stelle di noi

(ANSA) - ANCONA, 19 AGO - "Hanno bisogno più i pentastellati di noi che noi di loro". Così il candidato presidente di Regione del centrosinistra delle Marche Maurizio Mangialardi, durante la presentazione delle liste Marche Coraggiose, suoi alleati alle prossime elezioni regionali, in merito al mancato accordo Pd-M5s. La lista è animata da persone uscite da M5s e Art.1.

"L'alleanza di governo Pd-M5s - ha continuato - ha fatto scelte economiche importanti a livello europeo e i pentastellati dovrebbero essere felici di poter investire insieme le molte risorse in arrivo nelle Marche. Quando penso ai 5stelle penso ai consiglieri regionali Romina Pergolesi e Gianni Maggi (quest'ultimo candidato per Marche Coraggiose nel collegio di Ancona ndr), che guardando al programma hanno dimostrato che si può stare insieme e dare un grande contributo di responsabilità.

Anzi, ritengo che proprio su questa base se ci fosse stato un accordo formale, anche le altre forze prima ostili ai 5stelle ci sarebbero state. Per quanto riguarda gli altri - ha aggiunto - io sarei stato in grande imbarazzo se il presidente del Consiglio Conte suggerisse di trovare nelle Marche un accordo per sostenere il governo e poi qualcuno che lo rappresenta qui disattendesse queste indicazioni. Del resto i punti dell'accordo erano in discussione già da febbraio e siccome non avevano niente da aggiungere hanno preso una direzione diversa. Ma noi siamo tranquilli - ha concluso Mangialardi - perché i 5stelle veri sono nella lista di Marche Coraggiose, così come i principi di partecipazione, trasparenza, sostenibilità e difesa dei diritti che vogliono rappresentare, e non credo che i cittadini corrano dietro ad un semplice simbolo". (ANSA).