Terremoto, da Associazione Alpini tensostruttura a S. Ginesio

(ANSA) - SAN GINESIO, 18 AGO - L'Associazione Nazionale degli Alpini (Ana), rappresentata dal presidente nazionale Sebastiano Favero, ha donato al Comune terremotato di San Ginesio (Macerata) una tensostruttura bianca polifunzionale. Favero ha sottolineato l'importanza del ruolo degli alpini nei momenti drammatici come quelli del sisma del 2016. "Gli alpini, quando c'è un bisogno, ci sono sempre - ha detto -, ci sono col cuore e portano condivisione e amicizia". Quello con gli alpini, ha osservato il sindaco di San Ginesio Giluliano Ciabocco "è ormai senz'altro un rapporto di amicizia che si è consolidato nel tempo ed è destinato a rafforzarsi sempre più". L'Associazione Nazionale Alpini conta 80 sezioni in italia, 30 nel mondo per un totale di oltre 4.500 gruppi e circa 350mila soci alpini.

Ventiquattro i soci di San Ginesio: la sede del gruppo ospita una mostra permanente di bassorilievi, che rappresenta le posizioni dell'Armata Alpina sul Don durante la campagna di Russia 1942-1943. (ANSA).