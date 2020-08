Terremoto: Arquata, no a passerella elettorale

(ANSA) - ARQUATA DEL TRONTO, 18 AGO - Niente fiaccolata notturna in memoria delle vittime del terremoto del 24 agosto 2016 ad Arquata del Tronto, ma due messe, una il 23 e una il 24. L'emergenza sanitaria condiziona anche le iniziative in occasione dei 4 anni dal sisma del Centro Italia, che le popolazioni terremotate chiedono di non trasformare in una passerella elettorale. Non hanno gradito gli annunci di impegni da parte di vari candidati alle regionali. ritenuti strumentali.

"La commemorazione è volta al raccoglimento in memoria di tutte le vittime del terremoto e non è in alcun modo sede di passerelle politiche finalizzate alla campagna elettorale, soprattutto dopo quattro anni di completa dimenticanza ad abbandono" è scritto sulla pagina Facebook dell'associazione Pescara del Tronto 24/08/2016. La messa del 23 agosto alle 18 sarà celebrata a Pescara del Tronto dal vescovo di Ascoli D'Ercole. Quella del 24, alle 18:30, dal parroco don Nazzareno Gaspari nella chiesa presso l'Area Sae lungo la Salaria.

Obbligatori distanziamento e mascherine. (ANSA).