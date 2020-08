Regionali, Ecologisti Confederati sostengono Acquaroli

(ANSA) - ANCONA, 18 AGO - Gli Ecologisti Confederati entrano nel Movimento per le Marche, lista civica che sostiene la candidatura di Francesco Acquaroli alla guida della Regione Marche. Lo ha annunciato oggi Mario Canino, già candidato alle elezioni europee nell'Italia Centrale con la lista Europa Verde.

Canino, docente universitario, già da qualche mese in campo con una propria candidatura alla presidenza della Regione, ha annunciato ufficialmente l'adesione al progetto politico del Movimento per le Marche e il ritiro della propria candidatura.

Si presenta come consigliere regionale nel collegio di Ancona.

Gli Ecologisti Confederati sono costituiti da 34 associazioni presenti in tutta Italia, accomunati dal principale scopo di salvaguardare la Terra e combattere i cambiamenti climatici.

"Stiamo cercando un nuovo modello di pianeta e nelle Marche abbiamo trovato sensibilità e attenzione per i temi ambientali, ma anche verso l'assenza di prospettive di lavoro e l'incapacità da parte della classe politica che governa la Regione" dice Mario Canino. (ANSA).