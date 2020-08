'Padre coraggio', figlio ruba, lui lo consegna a Polizia

(ANSA) - FERMO, 18 AGO - Un padre ha accompagnato il figlio, giovanissimo, in Questura a Fermo dopo avere scoperto che il ragazzo aveva rubato in un appartamento, insieme ad un altro giovane. I due erano rimasti feriti mentre fuggivano dall'abitazione al rientro dei proprietari. Questi ultimi, una coppia di coniugi, si sono accorti della presenza di un motociclo davanti all'ingresso e delle luci accese in casa, al piano superiore. Hanno chiamato il 113, chiedendo l'intervento della Volante e si sono messi a urlare "Al ladro". Vistisi scoperti, i due ragazzi si sono lanciati da una finestra, cadendo rovinosamente a terra e, zoppicando, hanno raggiunto il motociclo con cui sono fuggiti. Poco lontano hanno perso il controllo del mezzo, cadendo un'altra volta, ma sono riusciti ad allontanarsi. Durante gli accertamenti di polizia giudiziaria il padre ha accompagnato il ragazzo, zoppicante e con ferite agli arti, dagli agenti. Il secondo giovane era finito invece all'ospedale, con una frattura scomposta. I due sono stati denunciati. (ANSA).