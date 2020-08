M5s-Pd: Meloni, tentativo disperato

(ANSA) - PORTO SAN GIORGIO, 18 AGO - "Il voto del 20 e 21 settembre è anche un banco di prova per la tenuta del governo": a dirlo all'ANSA è Giorgia Meloni, stasera a Porto San Giorgio (Fermo), per una cena elettorale a sostegno del candidato di centrodestra alle regionali Francesco Acquaroli. "Al voto - ha spiegato Meloni - vanno milioni di italiani distribuiti in regioni molto importanti a cominciare dalle Marche, il loro voto darà un'indicazione chiara". Sull'ipotesi di accordo tra Pd e M5s, Meloni ha parlato di "tentativo disperato di battere quelli che il popolo vorrebbe far vincere". " È gente che si schifa eppure decide di stare insieme solo per tentare di vincere, il centrodestra sta insieme perché è compatibile e ha una visione unica su come far ripartire l'Italia e le Regioni", ha concluso la presidente di Fdi. (ANSA).