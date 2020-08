Coronavirus, 14 ricoverati nelle Marche, no decessi

(ANSA) - ANCONA, 18 AGO - Sono saliti a 14 (uno in più) i ricoverati per coronavirus nelle Marche nelle ultime 24ore.

Secondo i dati resi noti dal Gores, 13 degenti sono in reparti non intensivi (8 a Marche Nord, 5 a Torrette), oltre ad un ricoverato in terapia intensiva a Marche Nord. In crescita anche gli ospiti di strutture territoriali (la Rsa di Campofilone), da 4 a 5. I dimessi/guariti salgono a 5.866, i positivi in isolamento domiciliare a 191 (erano 182). Il totale dei casi positivi dall'inizio dell'emergenza è 7.058. Attualmente ci sono 1.295 persone in quarantena per contatti con i contagiati, in crescita rispetto al giorno precedente: 190 con sintomi, 38 operatori sanitari. (ANSA).