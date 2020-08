Università: Unimc, meno tasse e oltre 80 borse studio

Meno tasse e più borse di studio per contrastare gli effetti della crisi da Covid: l'Università di Macerata, guidata dal rettore Francesco Adornato, "oltre ad aver ampliato fino a 20 mila euro di Iseeu la no tax area, ha pubblicato i primi bandi per accedere alle borse di studio quest'anno ampliate in numero e portata per aiutare le famiglie, in linea con la strategia di forte sostegno al diritto allo studio indicata dal ministro dell'Università e ricerca Gaetano Manfredi". Per l'anno accademico 2020/21 Unimc metterà a disposizione 75 borse di studio da 3.300 euro così ripartite: 45 borse per matricole fuori regione di corsi di laurea triennale o a ciclo unico; 10 per studenti con diploma di laurea conseguito in un altro ateneo che si iscrivono a una laurea magistrale; 10 per fuori provincia che si iscrivono a una magistrale e 10 per studenti meritevoli che si iscrivono al primo anno di una laurea magistrale o al quinto anno di una laurea a ciclo unico. A queste si sommano le 10 borse di studio per studenti internazionali. (ANSA).