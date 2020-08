Nello Jesino donna travolta da furgone e scooter contro auto

Doppio incidente stradale nello Jesino stamattina. Verso le 9:30 una 60enne è rimasta gravemente ferita a San Marcello dopo essere stata travolta, mentre pedalava in bicicletta nel rettilineo di via Montelatiere, da un furgone. La donna, residente in zona, è stata sbalzata nel campo adiacente e si è procurata un trauma cranico commotivo. Era cosciente quando sono arrivati i soccorsi: è stata trasportata in codice rosso all'ospedale regionale di Torrette dall'eliambulanza. Non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sanitari del 118 e i carabinieri per i rilievi.

Tre ore prima, verso le 6:30, a Moie di Maiolati Spontini, in via Risorgimento, si sono scontrati uno scooter Piaggio e una Dacia Duster all'altezza dell'incrocio per le Poste. Il conducente dello scooter, un giovane carabiniere, è rimasto ferito gravemente ad una gamba e anche lui elitrasportato ad Ancona in codice rosso. Illeso il conducente dell'auto. Da chiarire la dinamica dell'incidente. Sono intervenuti 118, polizia stradale, carabinieri e vigili del fuoco (ANSA).