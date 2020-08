Coronavirus: Marche, ricoverati restano 13, guariti 5.861

Invariato nelle ultime 24ore nelle Marche il numero di ricoverati per Covid-19: restano 13 tra cui uno in Terapia intensiva a Marche nord e gli altri 12 in Malattie Infettive (otto a Marche Nord e quattro agli Ospedali Riuniti di Ancona). Lo comunica il Gores. I positivi al coronavirus in isolamento domiciliare sono passati da 181 a 182 mentre le persone isolate in casa per contatti con contagiati scendono da 1.296 a 1.274 (189 con sintomi, 41 gli operatori sanitari). Restano quattro gli ospiti di strutture territoriali: si trovano nella Rsa di Campofilone (Fermo). I guariti dal coronavirus sono passati nell'ultima giornata da 5.854 a 5.861.

Invece il totale dei positivi nelle Marche finora è 7.043.

(ANSA).