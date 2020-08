Innocenzi (Porta Santo Spirito) vince Giostra Servigliano

(ANSA) - FERMO, 16 AGO - Il cavaliere Luca Innocenzi per Porta Santo Spirito ha vinto la Giostra dell'Anello di Servigliao (Fermo), in sella a Solo Amici. Il torneo cavalleresco, in versione ridotta (mille spettatori e 70 figuranti per il corteo storico), è stato il primo disputato in Italia dopo il lockdown. Altre manifestazioni analoghe, come il Palio di Siena e la Quintana di Ascoli Piceno sono state annullate per le difficoltà ad assicurare il rispetto delle norme anticontagio e rinviate al 2021. La Giostra dell'Anello è stata disputata in tre tornate in ognuna delle quali il cavaliere deve infilare degli anelli a dimensione scalare: 7 cm, 6 cm e 4,5 centimetri. (ANSA).