Fase 3: oggi Giostra Anello a Servigliano, prima in Italia

(ANSA) - SERVIGLIANO, 16 AGO - Si tiene oggi a Servigliano (Fermo) la Giostra dell'Anello, il primo torneo cavallaresco con rievocazione storica autorizzato in Italia dopo il lockdown.

Manifestazioni analoghe, dal Palio di Siena alla Quintana di Ascoli Piceno, sono state annullate a causa dell'emergenza sanitaria. A Fermo il Palio dell'Assunta è stato limitato al corteo storico in formato ridotto, senza gara. A Servigliano il campo de li giochi, con la capienza ridotta a mille posti, è sold out: gli ingressi saranno scaglionati. Il programma della giornata prevede la benedizione dei cavalieri alle 11:30; alle 16:30 corteo storico con 70 figuranti (il massimo consentito); alle 17:30 la Giostra dell'anello. I cavalieri giostranti sono Mattia Zannori (per San Marco), Lorenzo Melosso (Porta Marina), Pierluigi Chicchini (Porta Navarra,) Luca Innocenzi (Porta Santo Spirito), Massimo Gubbini (Paese Vecchio). Non sono previste dirette streaming, ma un continuo aggiornamento sul profilo ufficiale Facebook del Torneo Cavalleresco Castel Clementino.

(ANSA).