Droga, oltre 20 kg marijuana in ex calzaturificio

(ANSA) - FERMO, 16 AGO - I carabinieri del Norm della Compagnia di Fermo e della Stazione di Montegranaro hanno sequestrato oltre 20 kg di marijuana in un ex calzaturificio di Montegranaro. Lo stupefacente era riposto in alcuni scatoloni.

L'operazione è avvenuta nell'ambito dei controlli disposti in occasione del Ferragosto. Indagini in corso per risalire ai responsabili. (ANSA).