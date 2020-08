Coronavirus, 13 ricoverati, nessun decesso

(ANSA) - ANCONA, 16 AGO - Sono scesi a 13, uno in meno, i ricoveri ospedalieri legati al covid nelle ultime 24ore nelle Marche: 8 nell'Ao Marche Nord, quattro all'ospedale di Torrette di Ancona, mentre il tredicesimo è in terapia intensiva a Marche Nord. I dimessi/guariti sono saliti a 5.854, i positivi in isolamento sono 181. Quattro le persone che si trovano presso strutture territoriali, nello specifico la Rsa di Campofilone.

Il numero dei casi positivi è salito a 7.035, mentre resta immutato quello dei decessi, fermo da tempo a 987. In calo il numero delle persone in quarantena, che ora sono 1.296 (189 con sintomi ), tra cui 41 operatori sanitari. (ANSA).