Ferragosto, cadute sulle rocce e rischi annegamento Marche

(ANSA) - ANCONA, 15 AGO - Due persone cadute sulle spiagge rocciose del Passetto ad Ancona e una terza che ha rischiato di annegare al Lido di Fermo. E' il bilancio della giornata di Ferragosto lungo il litorale marchigiano. Al Lido di Fermo è intervenuta anche l'eliambulanza per un bagnante che si è trovato in difficoltà in acqua e che è stato soccorso prima da altre persone e poi dalla Croce Azzurra di Porto San Giorgio. Ad Ancona un 64enne di Cesena è scivolato sulle rocce, viscide a causa delle alghe, del Passetto ed è stato trasportato dalla Croce Gialla all'ospedale di Torrette con una lesione al bacino.

E sempre a Torrette è finito un 60enne, caduto anche lui al Passetto, nei pressi della Grotta Azzurra, facendosi male ad una gamba. Una squadra della Croce Gialla ha cercato di raggiungerlo via terra, da uno stradello dall'alto. Ma alla fine per recuperare l'infortunato sono intervenuti con un gommone i vigili del fuoco, che lo hanno trasportato nel porto di Ancona, dove era in attesa un'ambulanza della Croce Gialla per portarlo in ospedale. (ANSA).