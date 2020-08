Pesca: Porto San Giorgio, sequestrato 225 kg pescato

Sanzioni amministrative per un importo pari a 5.500 euro e sequestro di circa 225 kg di prodotto ittico. Sono risultati delle attività di controllo sulla filiera ittica ed in particolare sulla commercializzazione del pescato svolte dalla Guardia Costiera di Porto San Giorgio per prevenire e reprimere illeciti in materia di pesca nel proprio territorio di giurisdizione. I militari dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto San Giorgio hanno sanzionato un pescatore sportivo che aveva con sé un quantitativo di mitili superiore rispetto a quanto consentito dalle norme, e il titolare di una attività commerciale per commercializzare cozze (mtylus galloprovincialis) prive della documentazione che ne attestasse la tracciabilità e quindi la provenienza. (ANSA).