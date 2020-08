Ferragosto: Ancona, controlli anti-bivacco a Mezzavalle

Sulla spiaggia di Mezzavalle, azione preventiva ieri sera della polizia locale contro la permanenza notturna in spiaggia. "Un'azione preventiva - spiega il Comune - ma anche un segnale preciso per il rispetto delle regole". La Polizia Locale di Ancona sono intervenuti alle 20 con tre pattuglie: c'era ancora una cinquantina di persone, gruppi di giovani e nuclei famigliari. Gli agenti hanno incontrato i bagnanti spiegando che dalle 21 sarebbe stato impossibile rimanere in spiaggia e che comunque a Mezzavalle non sono consentiti bivacchi o campeggio. Una lunga fila di bagnanti ha ripreso lo stradello, lasciando l'arenile, operazione completata intorno alle 22.

"C'era la necessità di effettuare un controllo capillare - spiega Liliana Rovaldi, comandante della Polizia locale di Ancona - visto che erano giunte segnalazioni sul non corretto utilizzo della spiaggia di Mezzavalle nelle ore serali e notturne". Controlli simili "saranno effettuati anche nei prossimi giorni e nelle altre spiagge anconetane". (ANSA).