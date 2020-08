Coronavirus: Marche, ricoverati scendono da 10 a 8

(ANSA) - ANCONA, 13 AGO - Ancora in calo, da dieci a otto, il numero dei ricoveri correlati al coronavirus nelle Marche nelle ultime 24ore: due degenti in meno a Marche Nord (da sei a quattro), uno in meno a Fermo (ora uno solo) e un paziente in più invece in Malattie Infettive agli Ospedali Riuniti di Ancona. Non sono stati registrati decessi correlati al virus anche nell'ultima giornata. Questo il quadro delineato dal Gores. Nel frattempo però continuano ad aumentare i casi di positivi in isolamento domiciliare (da 157 a 161) e di isolati in casa dopo contatti con contagiati (da 1.390 a 1.435; 191 hanno sintomi e 47 sono operatori sanitari). I guariti salgono 5.822 a 5.831. (ANSA).