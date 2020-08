Coronavirus: no ordinanza Marche, Governo impone obbligo tampone per rientri

Il governo dispone l'obbligo di tampone per coronavirus per chi arriva in Italia da Croazia, Grecia, Malta e Spagna, e la Regione Marche recede dall'ordinanza analoga, a livello regionale, che era in fase di predisposizione e messa in stand by proprio in attesa dell'accordo tra governo e Conferenza Regioni. In serata la notizia della firma del provvedimento da parte del ministro della Salute Roberto Speranza: obbligo di test molecolare o antigenico, da effettuarsi con tampone, per chi arriva da quei quattro Paesi e Colombia aggiunta alla lista dei Paesi per cui è previsto divieto di ingresso e transito. Dopo l'annuncio, la Regione Marche ha 'abbandonato' il provvedimento regionale superato dalla norma nazionale varata dal governo. (ANSA).