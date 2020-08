Comuni: PopUp 2020 Osimo, Street gallery e gigantografia

Quaranta opere di 30 artisti italiani contemporanei esposte in una Street Gallery lungo le vie centro di Osimo, nelle bacheche in ferro battuto messe a disposizione dalle associazioni cittadine e dal Comune: raccontano e riflettono le emozioni vissute durante la quarantena. E la gigantografia con una creazione dei Broken Fingaz montata sulle impalcature dell'ex Cinema Concerto.

Continua PopUp Festival 2020, organizzato dalla PopUp Studio in coprogettazione e con il sostegno di Comune e Regione (21 luglio-21 settembre). Il programma vede protagonisti Agostino Iacurci, Broken Fingaz, Giorgio Bartocci e Allegra Corbo, con installazioni ambientali permanenti, pronte a sorprendere e coinvolgere il pubblico nello spazio urbano di Osimo, che si riconferma laboratorio di linguaggi del contemporaneo. Street Gallery e gigantografia, si aggiungono all'intervento di Giorgio Bartocci: il dipinto murale su un capannone industriale dal titolo "Self Protection. Architettura liquida nr. 10" nitidamente visibile al km 309,5 della statale 16. (ANSA).