Ferragosto: Ancona, app posto lido anche durante settimana

(ANSA) - ANCONA, 11 AGO - A Portonovo e Mezzavalle (Ancona) prenotazione con l'app iBeach, finora prevista solo nei week end, anche durante la settimana. Stretta del Comune sui controlli anti-assembramento sulle spiagge. Dal 15 al 23 agosto sarà obbligatoria anche nei giorni infrasettimanali la prenotazione con l'app del posto in spiaggia a Portonovo e a Mezzavalle. Dal 12/8 sarà possibile effettuare la prenotazione per quel periodo. La app per prenotare gli spazi nelle spiagge libere della zona nei fine settimana, rileva il Comune, "sta funzionando bene consentendo un utilizzo ordinato dell'arenile.

In questi ultimi giorni si sono però verificati affollamenti eccessivi e il controllo di Polizia Locale e addetti incaricati è divenuto problematico e non sufficiente". Pertanto, "come era stato valutato al momento dell'introduzione della app, monitorando la situazione nei giorni feriali, d'intesa con la Prefettura, si intensificheranno controlli e sanzioni". Stop alla possibilità di raggiungere Portonovo e Mezzavalle quando i due parcheggi al servizio della baia saranno pieni. (ANSA).