Fase 3: Gdf-Dogane, 10mila mascherine sequestrate ad Ancona

Diecimila mascherine filtranti in stoffa sequestrate al porto di Ancona dalla Guardia di Finanza e dall'Ufficio dogane: non riportavano indicazioni d'origine e avevano un confezionamento completamente in lingua italiana con riferimento ad un rivenditore italiano, ma provenivano dall'Albania. La fallace indicazione d'origine ha fatto scattare il sequestro amministrativo della merce. Tali circostanze, secondo gli investigatori, potevano infatti trarre in inganno il consumatore finale circa il reale luogo di fabbricazione delle mascherine con conseguente violazione dell'art. 4, comma 49 della l. 350/2003 che prevede una sanzione pecuniaria da 10mila e 250mila euro. Il destinatario della merce è stato segnalato alla competente Camera di Commercio.

L'attività s'inserisce nel più ampio contesto dell'azione condotta ogni giorno dalla Guardia di Finanza e dall'Agenzia Dogane Monopoli a tutela della correttezza del mercato, per il rispetto della concorrenza leale e per la sicurezza dei prodotti a salvaguardia della salute dei cittadini. (ANSA).