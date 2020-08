Coronavirus: Marche, 4 positivi su 597 nuove diagnosi

(ANSA) - ANCONA, 11 AGO - Quattro nuovi positivi al coronavirus nell'ultima giornata nelle Marche: due sono stati rilevati in provincia di Ancona, uno in provincia di Macerata, uno in quella di Pesaro Urbino. Nel bollettino di aggiornamento quotidiano sui contagi, il Gores fa riferimento a casi di rientri dall'estero, a soggetti sintomatici e ad altri diagnosticati nel percorso sanitario.

Nella regione nelle ultime 24ore sono stati analizzati 929 tamponi di cui 597 nel percorso nuove diagnosi e 332 in quello cosiddetto "guariti". (ANSA).