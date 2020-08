Resistenza: Mangialardi, fare di Marche grande Parco Memoria

"Da settembre lavoreremo per estendere il provvedimento della Regione Marche e fare delle Marche un grande Parco della Memoria per valorizzare e rendere visibili tutti i luoghi simbolo della Resistenza". Lo annuncia il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Maurizio Mangialardi, impegnato in una serie di incontri ad Ascoli Piceno, che ha fatto tappa al Sacrario Partigiano di Colle San Marco accompagnato da esponenti dell'Anpi provinciale e dal presidente Pietro Perini. Ciò per "rendere omaggio alla memoria dei partigiani caduti nell'ottobre del 1943 in uno dei primi scontri tra le truppe di occupazione tedesche e la Resistenza. Mangialardi ha ricordato che "grazie all'impegno della Regione Marche, e in particolare dell'assessore Anna Casini, Colle San Marco è stato riconosciuto con una apposita legge Parco regionale della Memoria". E ha espresso l'intenzione di allargare il provvedimento a tutti i luoghi simbolo della Resistenza nelle Marche. (ANSA).