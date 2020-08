Oliver Stone, Premio Oscar nelle Marche con l'autobiografia

Grande evento dedicato a Oliver Stone alla 56/a Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro che il 25 agosto ospita il regista e produttore, a trent'anni dal premio Oscar per la miglior regia di 'Nato il 4 luglio'. In occasione dell'uscita dell'autobiografia 'Cercando la luce.

Scrivere, dirigere e sopravvivere', che sarà nelle librerie il 27 agosto per La Nave di Teseo, Stone farà tappa, il 26 e 27 agosto, anche a Fano e Senigallia per presentare in anteprima il libro.

I tre appuntamenti nelle Marche sono stati organizzati dalla Regione, su iniziativa dell'assessore alla Cultura e Turismo Moreno Pieroni, e dalla Mostra Internazionale del Nuovo Cinema su intervento del suo presidente Daniele Vimini, assieme alla Fondazione Marche Cultura, in collaborazione con i Comuni di Pesaro, Fano e Senigallia, a Passaggi Festival e alla Genoma Films.

A Pesaro, il 25 agosto alle 21.15, in piazza del Popolo, dialogo aperto e allo stesso tempo molto personale sulla storia professionale di Oliver Stone: da quando, prima di trasferirsi a Los Angeles e ottenere il successo internazionale con Platoon nel 1987, aveva combattuto in Vietnam, era stato ferito, e successivamente aveva trascorso anni a scrivere sceneggiature mai prodotte, mentre cercava di guadagnarsi da vivere a Manhattan. Stone, che ha 73 anni, racconterà quegli anni formativi tra alti e bassi: gli scambi con Al Pacino sulle sceneggiature di Scarface, il fallimento del suo primo lungometraggio The Hand con Michael Caine, le affannose ricerche di finanziamenti per Salvador, le tensioni dietro le quinte di 'Fuga di mezzanotte'.

A Fano, il 26 agosto alle 20.00, in piazza XX Settembre, Stone parteciperà alla giornata inaugurale dell'ottava edizione di Passaggi Festival della Saggistica con la presentazione in anteprima di 'Cercando la luce' dove è attesa anche la presenza dell'editore Elisabetta Sgarbi.

A Senigallia il 27 agosto, alle 18.30 alla Rotonda, il maestro incontrerà gli operatori del cinema delle Marche e il mondo della cultura e si confronterà sullo stato attuale del cinema, sulle trasformazioni dei processi in corso e sui prossimi progetti. (ANSA).